Ensarullah, Riyad ile olası bir anlaşmayı doğruladı

Al Jazeera TV kanalına göre, Yemen Ensarullah Hareketi Siyasi Büro üyesi Muhammed Bahiti, Suudi Arabistan ile olası bir anlaşmayı doğruladı ve "Ayrıntılar hakkında konuşamam." dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Yemen politikasını eleştiren Bahiti, "BAE güçlerinin Yemen'de devam eden varlığını asla kabul etmeyiz. BAE'nin Yemen'i işgal etmek için Suudi Arabistan ile işbirliği yapması büyük bir hataydı ve BAE'nin bundan ders alıp geri çekilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Muhammed Bahiti, "Ateşkesi sağlamanın koşulları, barışı sağlamanın koşullarından farklıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bahiti, "Suudi Arabistan'ın Yemen'le veya başka bir tarafla barışı sağlamaya yönelik yaklaşımı, Riyad'ın ve Yemen'deki diğer aktörlerin tutumunu güçlendirir." diye konuştu.

Öte yandan Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti müzakere heyeti başkanı Muhammed Abdüsselam, Yemen'deki saldırıların sona erdirilmesi ve ablukanın kaldırılmasına yönelik müzakerelerin sürdüğünü vurguladı.

Muhammed Abdüsselam, şunları kaydetti:

"Saldırıları sona erdirmek ve ablukayı kaldırmak için müzakereler yoluyla çabalar devam ediyor ve Allah'ın yardımıyla bunun sağlanacağını ve zararların tazmin edileceğini umut ediyoruz.

İnşallah bu çabalar, Saada'dan el Mahra'ya kadar aziz Yemen halkının isteklerini yerine getirecek bir barış anlaşmasına vesile olacaktır."

Reuters haber ajansı, konuyla ilgili olarak Yemen'deki barış müzakereleri sürecine aşina iki kaynaktan naklen şu açıklamalarda bulundu: "Bir Suudi-Umman heyeti, kalıcı bir ateşkes üzerinde anlaşmak için önümüzdeki hafta San'a'ya gitmeyi planlıyor."

Bu kaynakların ifadesine göre, San'a'daki müzakereler, siyasi geçiş döneminin yanı sıra tüm Yemen geçiş kapılarının ve havaalanlarının tamamen yeniden açılması ve çalışanların maaşlarının ödenmesi üzerinde odaklanacak.