Cumhurbaşkanı Reisi, Katar Emiri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Reisi bu telefon görüşmesinde Ramazan Bayramı'nı Katar halkı ve hükümetine tebrik ederek, komşularla ilişkilerin geliştirilmesi ve sağlamlaştırılmasının İran'ın dış politikasının önceliği olduğunu belirtti.

Son dönemde Siyonist rejimin Mescid-i Aksa'da savunmasız Filistin halkına karşı işlediği cinayetlere değinen Reisi, bu rejimin eylemlerinin önlenmesi ve mazlum Filistin halkına destek için İslam ülkeleri arasında birlik ve koordinasyon sağlanması gerektiğini vurguladı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de Ramazan Bayramı'nı İrab halkı ve hükümetine tebrik etti.

Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, iki ülke arasındaki ilişkilere değinerek, ülkesinin İran ile ilişkileri tüm alanlarda geliştirmeye hazır olduğunu bildirdi.

Siyonist rejimin Filistin halkına yönelik son saldırılarını kınayan Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, "Katar'ın Filistin davasındaki tutumu, bu ülkenin mazlum halkını desteklemek ve Siyonist rejimin saldırılarını kınamaktır" dedi.