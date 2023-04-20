Reisi: Yaptırımlara rağmen önemli ilerlemeler kaydettik

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, dün akşam İslam ülkelerinin büyükelçileri ve diplomatlarının katıldığı iftar ziyafetinde yaptığı konuşmada, Müslüman milletlerin düşmanlarının İslam ülkeleri, milletleri, kabileleri ve dinleri arasında ayrılık yaratmaya çalıştığını söyledi.

Anlaşmazlık çıkarma, tekfirci terörist örgütler yaratma, işgalcilik ve Müslümanların kutsal varlıklarına hakaret etmenin düşmanın İslam toplumlarını zayıflatma stratejisi olduğunu belirten Reisi, İslam ülkelerini bu komplolara karşı birleşmeye çağırdı.

Siyonist rejimin son zamanlarda Mescid-i Aksa'ya ve Filistin halkına yönelik canice eylemlerini kınayan Reisi, "Bugün Müslüman milletler, Siyonist rejimin cinayetleriyle yüzleşmek ve ezilen Filistin ulusunu desteklemek için pratik eylem bekliyor." dedi.

Komşuluk politikasını ve İslam ülkeleri ile ilişkileri İran'ın dış politikasının öncelikleri arasında yer aldığını ifade eden Reisi, İslam aleminin bir üyesi olarak komşu ülke Afganistan ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Afganistan'ın tüm etnik gruplarını, dinlerini ve halkını temsil eden kapsamlı bir hükümet kurarak mazlum Afganistan halkının sorunlarının çözülmesi İran tarafından vurgulanmakta ve desteklenmekte. ABD ve NATO'nun bu ülkedeki yirmi yıllık varlığı, Afganistan halkına savaş ve kan dökmekten başka bir şey getirmedi. Bugün bu ülke halkının kendi kaderini belirleme iradesini gerçekleştirme zamanı."

İran'ın Irak, Yemen ve Suriye'ye yönelik politikasının bu ülkelerin parçalanmasını önlemek olduğunu belirten Reisi, bu ülkelerdeki toprak bütünlüğünün korunmasına ve halkın isteklerinin yerine getirilmesine vurgu yaparak, "Suriye'deki güvensizliğin temel nedeni ABD ve müttefiklerinin varlığıdır. Bu ülkeye yeniden güvenlik ve barış getirmenin yolu, hükümetin Suriye'nin tüm bölgelerini kontrol etmesi yoluyla tekfirci grupların faaliyetlerini durdurmaktan geçmektedir" ifadelerinde bulundu.

Reisi, İslam ülkelerinin kendilerine has paylaşabilecek kapasiteleri olduğunu belirterek, "Yaptırımlara ve tehditlere rağmen İran önemli ilerlemeler kaydetti ve bu deneyimlerini İslam ülkeleriyle paylaşmaya hazır" ifadesini kullandı.

İslam ülkeleri arasındaki ticari ilişkiler hakkında Reisi, "İslam ülkeleri arasındaki ticari ilişkilerin mevcut seviyesi yeterli değildir ve bu ilişkilerin İslam ülkelerindeki mevcut kapasitelere göre daha da geliştirileceğine inanıyoruz" dedi.