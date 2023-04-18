İran'da 18 Nisan Ulusal Ordu Günü nedeniyle, başkent Tahran'daki İmam Humeyni (ra) Türbesi'nin önünde kara, deniz, hava ve özel birliklere bağlı askerler geçit töreni düzenledi.

Törene İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi başta olmak üzere Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammad Rıza Aştiyani, İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami ve çok sayıda askeri komutan katıldı.

Başkent Tahran'daki törenle eş zamanlı olarak ülkenin diğer eyaletlerinde de askeri geçit merasimleri düzenlendi.

Tören sırasında yerli imkanlarla üretilen tank, füze, top, zırhlı araç, insansız hava aracı, elektronik harp sistemi ve diğer askeri teçhizat sergilenecek.

Törene Saika, Kevser, F-5, F-4, F-14, F-7, MiG, Sukhoi da dahil olmak üzere 40'dan fazla savaş uçağı ve Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetlerine ait helikopter katılmakta.