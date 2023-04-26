Emir Abdullahiyan Umman ziyaretini değerlendirdi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan dün Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr bin Hamad bin Hamoud al Busaidi ile Maskat'ta bir araya geldi.

Bakan Emir Abdullahiyan, ikili görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Emir Abdullahiyan, "Görüşmede İran ve Umman arasında ortak ekonomi komisyonu toplantısının düzenlenmesi için anlaşmaya vardık" dedi.

Emir Abdullahiyan ayrıca, "Bölgesel konularda Umman ile hemfikiriz. Yaptırımların kaldırılmasına yönelik görüşmelerde Umman hükümeti her zaman yapıcı bir rol oynamıştır. Viyana görüşmeleri ile ilgili gerekli istişareleri gerçekleştirdik. Umman tarafı müzakerelerle ilgli girişimleri hakkında bilgi verdi " ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, resmi temaslarda bulunmak üzere dün Umman'ın başkenti Maskat'a gitmişti.