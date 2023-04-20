UNICEF: Nijerya'da 2,2 milyon çocuk aşılanmadı

UNICEF Nijerya Sağlık Şefi Eduardo Celades, yaptığı açıklamada, Nijerya hükümeti tarafından gösterilen çabalara rağmen ülkede aşılanmamış çocuk sayısının yüksek kaldığını belirtti.

Ülkede en az 2,2 milyon çocuğun aşılanmadığını kaydeden Celades, "Ölümcül hastalık salgınlarını önlemek için gözden kaçırılanları yakalamak üzere acilen harekete geçilmesi gerekiyor." dedi.

Celades, aşılanmış çocuk sayısının artması nedeniyle Nijerya'da 2022'de kızamık vakaları sayısının 2021'e kıyasla iki kattan fazla olduğunu ifade etti.

Aşılanma programlarında karşılaşılan zorluklar nedeniyle Nijerya'nın şu anda küresel aşılama hedefine yaklaşamadığını vurgulayan Celades, güvenlik sorunları, zayıf soğuk zincir yönetimi ve aşılama programlarının başlangıcındaki zayıf iletişim gibi zorlukların belirlenen hedeflere ulaşılamamasında etkili olduğunu söyledi.

AA