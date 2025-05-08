İsrail'in Yemen saldırısına Ensarullah liderinden tepki geldi

Yemen Ensarullah Hareketi lideri Seyyid Abdülmelik el-Husi, Yemen'ın son durumu ve bölgesel gelişmeler hakkında bir konuşma yaptı.

El-Husi, Gazze'de devam eden soykırıma değinerek, ''Düşman, Gazze'ye yönelik vahşi saldırılarını 19'uncu aydır sürdürüp yüzyılın suçunu işliyor.’’ dedi.

Gazze'deki suçların devam etmesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren El-Husi, İsrail'in işlediği suçların dünyanın gözlerinin önünde gerçekleştiğine dikkati çekerek, bunun sorumluluğunun öncelikle Arap ülkeleri ve tüm İslam ümmetine ait olduğunu vurguladı.

Abdülmelik el-Husi, ABD’nin Yemen’e yönelik saldırıları hakkında, ''Amerikalılar bu hafta Yemen'e yaklaşık 200 hava ve deniz saldırısı düzenledi; saldırılarda çoğu sivil yerleşim yerleri ve sivilleri hedef alındı’’ ifadesini kullandı.

İsrail rejiminin Yemen saldırılarına tepki gösteren Ensarullah lideri, ''İsrail düşmanının Yemen'de gerçekleştirdiği saldırıların tamamı sivil hedeflere yönelikti. Bu durum, ABD ve İsrail'in Yemenlilerin askeri gücüne karşı koymada ne kadar başarısız olduğunu göstermektedir.’’ değerlendirmesinde bulundu.

El-Husi, ''ABD ve Siyonist rejim Yemen’in askeri operasyonlarını durdurmaya çalıştı, ancak başarısız oldular. Düşman bizim kabiliyetlerimizi hedef almayı başaramadı, ancak milletimize baskı yapmak amacıyla sivil yerleşim yerlerine saldırmaya odaklandı.'' dedi.

Yemen Ensarullah Hareketi Lideri, düşmanın Yemen milletinin iradesini ve duruşunu etkilemeye çalıştığını da sözlerine ekledi.

