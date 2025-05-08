İran Dışişleri Bakanı'nın Hindistan ziyaretinin amacı nedir?

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi resmi temaslarda bulunmak üzere dün akşam saatlerinde Hindistan'a gitmişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Erakçi'nin Hindistan ziyaretine ilişkin açıklamada bulundu.

Bekayi, ''Erakçi, İran ile Hindistan arasındaki ikili ilişkileri gözden geçirmek ve bölgesel ile küresel konular hakkında istişarelerde bulunmak üzere bugün Yeni Delhi'de.'' dedi.

Erakçi'nin 20. İran-Hindistan Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısına katılacağını belirten Bekayi, ''Toplantı sırasında gümrük, ticaret ve sağlık alanlarında bir dizi işbirliği belgesi imzalanacak'' ifadesini kullandı.

Bekayi, İran-Hindistan ilişkileri hakkında, "İran ile Hindistan arasındaki dostluk bağları derin tarihi köklere dayanıyor ve bu, iki ülkenin karşılıklı çıkarları doğrultusunda ilişkilerin genişletilmesi için sağlam bir temel oluşturmaktadır" açıklamasını yaptı.

İranlı yetkili, ''Bölge ve dünyada barışı, güvenliği ve istikrarı sağlamak için çabalarımızı güçlendirme konusunda kararlıyız.'' diye konuştu.

Erakçi'den Pakistan ve Hindistan'a itidal çağrısı

Bakan Erakçi, Yeni Delhi'de basın mensuplara yaptığı açıklamada, ikili ilişkiler ve bölgesel konuları görüşmek için Hindistanlı mevkidaşıyla bir araya geleceğini belirterek, İran'ın gerginliği azaltma ve barış arzusunu vurguladı.

Hindistan ve Pakistan arasında tırmanan gerginliğe ilişkin Erakçi, ''İki tarafın bölgede gerginliğin tırmanmasını önlemek için itidalli davranmasını umuyoruz.'' dedi.