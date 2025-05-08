Putin-Şi görüşmesinde İran-ABD müzakereleri de gündeme getirildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping, Kremlin Sarayı'nda yaptıkları görüşmenin ardından ortak bildiriye imza attı.

Bildiride, ABD'nin Pekin'i dizginlemek için hazırladığı 'Altın Kubbe' adlı yeni füze savunma sistemi projesinin istikrarı derinlemesine bozacak bir niteliğe sahip olduğu vurgulandı.

Rusya ve Çin, Washington'un söz konusu projesinin uzaya silah konuşlandırılmasını öngördüğü uyarısında bulundu.

İran ile ABD arasında yapılan müzakerelere işaret edilen ortak bildiride, Rusya ve Çin’ın İran'ın nükleer programıyla ilgili sorunların çözümünde aktif rol oynamak istediği vurgulandı.

İki lider, bu sorunun çözümünde tüm tarafların haklı kaygılarının dikkate alınması gerektiğini vurguladılar.

Ortak bildiride, İran'ın nükleer programı konusunda gerginliğin artmasının önlenmesi ve haksız askeri tedbirlerden uzak durulması gerektiği vurgulandı.

