Ankara-Tel Aviv ikinci tur ''Suriye'' görüşmeleri Bakü’de olacak

KAN televizyonuna göre, Siyonist İsrail ve Türkiye heyetleri Suriye’de taraflar arasında olası bir çatışmayı önlemek için Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de ikinci kez bir araya gelecek.

Daha önce Netanyahu’nun ofisi, Tel Aviv'in Suriye’de çatışmalardan kaçınmak için Ankara ile görüşmelerde bulunduğunu doğrulamıştı.

Haaretz gazetesi, ilk tur görüşmelerde İsrail tarafının Suriye’deki Türkiye askeri varlığının ‘kırmızı çizgileri’ olduğunu belirttiğini aktarmıştı.

Siyonist kaynaklar taraflar arasında ‘mekanizma kurma çabalarının’ devam edeceğini belirtmişti.