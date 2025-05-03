İran-ABD anlaşmasının birinci düşmanı İsrail

İran ile ABD'nin Umman'ın aracılığında 3 Mayıs'ta İtalya'nın başkenti Roma'da yapılması beklenen dördüncü tur nükleer görüşmelerin ertelendiği bildirilmişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile 3 Mayıs'taki nükleer görüşmelerin ertelenmesinin ardından yaptığı açıklamada, "adil ve dengeli bir anlaşmaya varmak konusunda her zamankinden daha kararlı" olduklarını söyledi.

Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler uzmanı Hasan Beheştipur, Mehr Haber Ajansı'na verdiği özel demeçte Tahran ile Washington arasında yürütülen dolaylı müzakereleri değerlendirdi.

Beheştipur, Siyonist rejimin İran ile ABD arasındaki dolaylı müzakere sürecine gölge düşürmeye çalıştığını belirterek, ''Siyonist rejimin İran'la ilgili konulara karışması yeni bir konu değil. Bu rejim, İran ile ABD arasında herhangi bir anlaşma sağlanmasına karşı çıkıyor ve 2015 tarihli nükleer anlaşmaya yüzde yüz karşı olduğu için onu başarısızlığa uğratmak amacıyla elinden geleni yapmıştı’’ dedi.

Beheştipur, "Şu anda İran'la çatışma peşinde olan İsrail rejimi İran'ın nükleer tesislerini yok etmek istiyor, elbette bunu asla başaramaz" ifadesini kullandı.

İranlı uzman sözlerine şöyle devam etti:

''Bu rejimin gündeme getirdiği ikinci konu savaş meselesidir ve Amerika'ya tabi olmadığını ancak ona uyduğunu dile getiriyor. Netanyahu'nun kendisi de ABD’nin desteği olmadan İran'a saldırmanın mümkün olmadığını biliyor. ABD, İsrail'e silah, lojistik ve güvenlik olmak üzere her alanda destek sağlıyor’’

Netanyahu'nun iktidarını savaş yoluyla sürdürmek istediğini belirten Beheştipur, "Netanyahu, Gazze'deki savaşın sona ermesi ve barışın sağlanmasıyla birlikte mahkemenin kendisi ile kabinesinin suç ve ihlallerini soruşturmaya başlayacağını ve görevinden istifa etmek zorunda kalacağını çok iyi biliyor’’ değerlendirmesinde bulundu.

''İran'ın talepleri Milli Güvenlik Yüksek Konseyi tarafından belirleniyor''

Beheştipur, Tahran’ın ABD ile yürütülen müzakerelerdeki taleplerine atıfta bulunarak, "İran'ın müzakerelerdeki talepleri Milli Güvenlik Yüsek Konseyi tarafından belirleniyor. İran müzakere ekibi konseyin kararlarının uygulayıcısıdır’’ açıklamasını yaptı.

Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler uzmanı, ''Müzakereler her iki tarafın da birbirine doğru hareket etmesiyle sonuçlanır. İran'ın ABD tarafının her dediğini kabul edeceğini veya tam tersinin olacağını düşünmek yanlıştır. Dolayısıyla iki taraf ortak bir noktaya gelinceye kadar birbirlerine doğru hareket ederler ve o ortak noktada birbirlerinin ortak çizgilerine saygı gösterilir. Bu durumda bir anlaşmaya varılabilir.’’ diye konuştu.