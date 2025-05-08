Ermenistan, İran'ın da yer aldığı Aşkabat Anlaşması'na katılıyor

Erivan hükümeti, Orta Asya ile Fars Körfezi arasında bir ulaşım koridoru oluşturulmasını öngören Aşkabat Anlaşması'na katılma kararını onayladı.

Kararın gerekçesinde, Ermenistan’ın Aşkabat Anlaşması’na katılımının, Orta Asya ülkeleri ile Fars Körfezi ve Umman Denizi limanları arasında ulaşım koridoruna entegrasyonu kolaylaştıracağı ve taraf ülkelerin ulaşım ve transit potansiyelinden faydalanma fırsatları yaratacağı vurgulandı.

Anlaşmaya katılımın ayrıca şu hedeflere hizmet edeceği belirtilmektedir:

Üye ülkeler arasında yük ve yolcu taşımacılığında güvenilir şartlar oluşturulması, multimodal taşımacılığın kolaylaştırılması, taşımacılık maliyetlerinin optimizasyonu, Ermenistan’ın transit ülke rolünün güçlendirilmesi, ulaşım güvenliğinin artırılması, taşımacılık şirketleri için eşit koşulların temini.

Ayrıca, anlaşma sayesinde:

Uluslararası pazarlara ulaşım kolaylaşacak,

Gümrük prosedürleri sadeleşecek,

Taşımacılık belgeleri uyumlaştırılacak,

Üye ülkelerin altyapısından ayrımcılık gözetmeksizin yararlanılabilecek.

Bu adım, taraf ülkeler arasında farklı ulaşım türleriyle lojistik taşımacılık süreçlerinin düzenlenmesine, ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesine, Ermenistan’ın bölgesel bağlantılardaki stratejik öneminin artmasına katkı sağlayacaktır.

Karar, Ermenistan hükümetinin 2021 tarihli 1363-A sayılı kararıyla uyumlu olup, özellikle İran’la özel ilişkilerin derinleştirilmesi, lojistik ve altyapı alanlarında iş birliğinin artırılması, Hindistan’la karşılıklı yarar sağlayan yeni ilişkilerin kurulması, ayrıca Ortadoğu ülkeleriyle çok yönlü işbirliğinin genişletilmesi hedefleri doğrultusunda atılmış stratejik bir adımdır.

Ayrıca, bu süreç Ermenistan’ın "Barışın Kavşağı" bölgesel girişiminin temel ilkeleriyle de örtüşmekte olup, bölgedeki ulaşım ağlarının ve ekonomik iş birliğinin daha da pekişmesine hizmet edecektir.

Aşkabat Anlaşması, Orta Asya ve Ortadoğu'dan sürekli bir kara yolu sağlayacak uluslararası bir ulaşım ve transit koridoru oluşturmak amacıyla Türkmenistan, Özbekistan, Umman ve İran tarafından Nisan 2011'de imzalandı.