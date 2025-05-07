Türkiye, Hindistan'ın Pakistan saldırısını kınadı

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Hindistan’ın düzenlediği son saldırının kapsamlı bir savaşı tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

Bakanlığın resmi açıklamasında, saldırının sivilleri ve sivil altyapıyı hedef aldığını belirtti. Yazılı açıklamada, bu tür eylemlerin kışkırtıcı olduğu ve açık şekilde kınandığı ifade edildi.

Türkiye, taraflara sağduyulu davranma ve tek taraflı adımlardan kaçınma çağrısı yaptı.

Bakanlık, Pakistan ile Hindistan arasında yaşanan gelişmeleri endişeyle izlediklerini bildirdi. Açıklamada, Hindistan’ın gerçekleştirdiği hava saldırısının bölgesel istikrarı tehdit ettiği vurgulandı.

Açıklamada, “Dün akşam, Hindistan tarafından düzenlenen saldırı topyekun bir savaş riskini ortaya çıkarmıştır. Bu tür kışkırtıcı adımları ve siviller ile sivil altyapıyı hedef alan saldırıları kınıyoruz” denildi.