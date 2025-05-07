Türkiye geniş kapsamlı tatbikat düzenliyor

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatının 6-17 Mayıs 2025 tarihleri arasında Doğu Akdeniz, Ege Denizi, Marmara Denizi ve Karadeniz’de eş zamanlı olarak icra edileceğini duyurdu.

Tatbikatın amacı, Deniz Kuvvetleri Karargâhı ile bağlı komutanlıkların harekât sevk ve idare kabiliyetlerinin değerlendirilmesi ve birlikte çalışabilirlik usullerinin test edilmesi olarak açıklandı.

Tatbikata sadece Deniz Kuvvetleri değil, aynı zamanda diğer kuvvet ve kurumlardan da yoğun katılım sağlanacak. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın yanı sıra; Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türk Kızılayı da tatbikatta görev alacak.