Erakçi, Yeni Delhi'de Hint mevkidaşı Jaishankar ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Yeni Delhi'ye gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, ekonomik, ticaret ve ulaşım alanlarındaki anlaşmaların uygulanması konuları ele alındı. Ayrıca, Güney Asya ve Ortadoğu’daki güvenlik ve siyasi gelişmeler değerlendirildi. İki bakan, gerilimlerin azaltılması, barış ve istikrarın korunması ve çatışmaların yayılmasının önlenmesi için iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Erakçi'nin Hindistan ziyaretine ilişkin açıklamada bulundu.

Bekayi, Erakçi, 'Erakçi, İran ile Hindistan arasındaki ikili ilişkileri gözden geçirmek ve bölgesel ile küresel konular hakkında istişarelerde bulunmak üzere bugün Yeni Delhi'de.'' dedi.

Erakçi'nin 20. İran-Hindistan Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'na katılacağını belirten Bekayi, ''Toplantı sırasında gümrük, ticaret ve sağlık alanlarında bir dizi işbirliği belgesi imzalanacak'' ifadesini kullandı.

Bekayi, İran-Hindistan ilişkileri hakkında, "İran ile Hindistan arasındaki dostluk bağları derin tarihi köklere dayanıyor ve bu, iki ülkenin karşılıklı çıkarları doğrultusunda ilişkilerin genişletilmesi için sağlam bir temel oluşturmaktadır" açıklamasını yaptı.

İranlı yetkili, ''Bölge ve dünyada barışı, güvenliği ve istikrarı sağlamak için çabalarımızı güçlendirme konusunda kararlıyız.'' diye konuştu.