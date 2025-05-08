Erakçi, Pakistanlı mevkidaşı İshak Dar ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad İshak Dar ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Bakan Erakçi, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad İshak Dar ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Pakistan ve Hindistan arasındaki son gelişmeler ele alındı.

Erakçi, Yeni Delhi'de Hint yetkililerle yaptığı görüşmelere değinerek, her iki tarafın gerginliğin daha da tırmanmasını önlemek için çaba göstermesinin önemini vurguladı.

Pakistan Dışişleri Bakanı da Erakçi’ ye bölgedeki son durum hakkında bilgi verdi ve ülkesinin gerginliği tırmandırma peşinde olmadığını dile getirdi.