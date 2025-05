Hz. İmam Rıza’nın (a.s) kutlu doğum günü

Hz. İmam Rıza (a.s), yüce Allah'ın kendilerinden her türlü kötülüğü giderip tertemiz kıldığı Ehl-i Beyt İmamları'nın (a.s) sekizincisidir.

Masum İmamların sekizincisi olan İmam Rıza (a.s), Hicri 148’de Zilkade ayının 11. günü Medine’de doğdu.

İmam Rıza’nın mübarek ismi “Ali”, künyesi ise Ebu’l Hasan’dır; Rıza, Sabır, Fazıl, Vefiy, Reziy, Veliy, Zekiy de O’nun lakaplarındandır.

Hz. İmam Rıza’nın (a.s) İmamet Dönemi

İmam Musa Kazım (a.s) hapiste iken zehirlenerek şehit edildi. Ve aynı gün Hz. İmam Rıza (a.s) Şii Müslümanların imamlığı görevini üstlendi. İmam Rıza Kur’an-ı Kerim’i doğru tefsir etmekle büyük bir görevi özellikle Harun Reşid hükümeti altında hüküm süren en elverişsiz koşullar altında üstlenmişti. Şii Müslümanların birçoğu hapsedildi ve özgür olan ve hapse atılamayanlarda anlatılmaz zulümler ve acılar yaşadı.

Elbette Hz. İmam Rıza (a.s), en kaotik dönemlerde bile Hz. Peygamber’in misyonunu barışçıl bir şekilde sürdürerek çağına damgasını vurmuştur. Ve büyük ölçüde onun çabaları sayesinde Hz. Peygamber ve torunlarının öğretileri yaygınlaştı.

Hz. İmam Rıza (a.s), atalarından büyük akıl ve gönül vasıflarını miras almıştı. Çok yönlü bir insandı ve birçok dil üzerinde tam hakimiyeti vardı. İbnu’l Esir El-Cezeri, İmam Rıza’nın (a.s) şüphesiz ikinci asrın en büyük bilgesi, azizi ve alimi olduğunu kaleme almıştır.

Hz. İmam Rıza’nın (a.s) Şehadeti

Bu olay Hicretin 200. yılında meydana geldi. Fakat çok geçmeden Memun, Şia'nın hızla ilerlemesinden, İmam'a karşı sevgilerin çoğalmasından, milletin hatta kendi ordusundan ve devlet adamlarından bile İmam'a yönelmelerinden bu siyasetin de yanlış olduğunu anladı ve çare aramaya koyuldu. Çareyi İmam'ı zehirleyerek şehit etmekte buldu.

İmam Rıza, şehit olduktan sonra İran'ın şimdi Meşhed denilen Tus şehrinde defnedildi.

Hz. İmam Rıza (a.s) Türbesi

Hazreti İmam Rıza (a.s) Türbesi Meşhed kentinde yer alan ve bünyesinde bulundurduğu İmam Rıza kabri, kütüphanesi ve çeşitli yapılarıyla muazzam bir İslami eserdir. İran'daki turizmin başlıca kaynaklarından birisi olan İmam Rıza Türbesi her yıl 20 milyonun üzerinde kişi tarafından ziyaret edilmektedir.