Cumhurbaşkanı Reisi Suriye yolcusu

Arapça yayınlanan Vatan gazetesine konuşan Suriye hükümetine yakın bir yerel kaynak, Cumhurbaşkanı Reisi'nin önümüzdeki hafta Şam'a gideceğini açıkladı.

Vatan gazetesi haberinde, Cumurbaşkanı Reisi'nin Suriye ziyaretinin iki gün süreceğini ve bu bağlamda özellikle ekonomik işbirliği yönünde bir dizi anlaşma imzalanacağını yazdı.

Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana ilk defa bir İran lideri bu ülkeyi ziyaret etmiş olacak.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, geçtiğimiz Mayıs'ta Tahran'a yaptığı ziyaret kapsamında, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei ve Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya gelmişti.