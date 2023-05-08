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8 May 2023 18:47

Türkiye'den İran'a geçmeye çalışan 1'i IŞİD'li, 2 kişi yakalandı

Türkiye'den İran'a geçmeye çalışan 1'i IŞİD'li, 2 kişi yakalandı

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı yasa dışı yollarla İran'a geçmeye çalışan 1'i IŞİD terör örgütü mensubu 2 zanlının yakalandığını duyurdu.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter'dan açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre; Türkiye'den yasa dışı yollarla İran'a geçmeye çalışan 1'i IŞİD terör örgütü mensubu, 2 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

Türkiye'den İran'a geçmeye çalışan 1'i IŞİD'li, 2 kişi yakalandı

News Code 1909169

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