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9 May 2023 10:35

Erdoğan, El-Burhan ile görüştü

Erdoğan, El-Burhan ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseuyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdurrahman El-Burhan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdurrahman el-Burhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Sudan’daki gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Sudan’daki kardeş kavgasında can kayıpları ve yaralanmaların artmasından üzüntü ve endişe duyduğunu ifade etti.

Kapsamlı müzakerelere başlama kararı alınması halinde görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan halkının acil insani ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen Birleşmiş Milletler’le temas halinde çabalarına devam edeceklerini belirtti. Görüşmede, Sudan’daki Türk vatandaşlarının tahliyesi ve güvenliğine ilişkin konular da ele alındı.

Kaynak: Milliyet

News Code 1909181

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