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14 Haz 2023 15:17

Yunanistan'da mülteci teknesi battı

Yunanistan'da mülteci teknesi battı

Yunanistan’ın Mora Yarımadası açıklarında mültecileri taşıyan geminin batması sonucu 32 kişi hayatını kaybederken 100'e yakın kişi kurtarıldı.

Sputnik'e göre, Yunanistan’ın Mora Yarımadası açıklarında gece saatlerinde mültecileri taşıyan tekne battı.

Yunanistan Sahil Güvenlik Birimi tarafından yapılan açıklamada, 32 mültecinin hayatını kaybettiği ve AB Sınır Koruma Ajansı (Frontex) tarafından 100'e yakın kişinin kurtartıldığı ifade edildi.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Geminin İyon Denizi’nde battığı aktarılırken bölgeye 6 sahil güvenlik gemisi, 1 fırkateyn ve askeri helikopterleri de dahil olmak üzere kayıp kişilerin bulunması için arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kurtarılanlardan 4 kişinin hipotermi belirtileri gösterdiği için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İtalya’ya ait olduğu açıklanan teknenin Libya’nın kuzeydoğusundaki liman kenti Tobruk‘tan hareket ettiği kaydedildi.
 

News Code 1909866

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