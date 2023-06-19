Borrell, Mısırlı yetkililer ile görüştü

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilci Josep Borrell, Mısır Dışişleri ve Savunma bakanlarıyla bölgesel gelişmeleri ve ikili işbirliğini görüştü. Mısır resmi haber ajansı (MENA) ve Mısır Savunma Bakanlığından yapılan açıklamalara göre, başkent Kahire'yi ziyareti kapsamında Borrell, Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve Savunma Bakanı Ahmed Zeki ile görüştü. Şukri ve Borrell, önce ikili görüşme yaptı ardından heyetler arası görüşmede ikili ilişkilerin güçlendirilmesine ilişkin konular ele alındı.

Filistin meselesinin de konuşulduğu görüşmede, Sudan, Libya, Doğu Akdeniz meselesi, düzensiz göç ve Mısır ile Avrupa Birliği arasındaki işbirliğine dair konular masaya yatırıldı. Savunma Bakanlığının Kahire'deki Genel Sekreterliğindeki Borrell ve Zeki görüşmesinde ise Orta Doğu'nun güvenlik ve istikrarına olumsuz yansıyan uluslararası ve bölgesel gelişmeler içinde ortak öneme sahip konular değerlendirildi.

Ayrıca heyetler arası görüşmede Avrupa Birliği ile Mısır Silahlı Kuvvetleri arasındaki askeri ilişkiler ve bu alandaki işbirliğinin güçlendirilmesinin imkanları arandı. Borrell ve beraberindeki heyet üç günlük ziyaret için Mısır'da bulunuyor.

Kaynak: AA