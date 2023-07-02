Kanarya Adaları'na giden mülteci botu battı: 51 ölü

Kuzey Afrika kıyılarından çıkıp İspanya'nın Kanarya Adaları'na doğru giden mülteci botunun batması sonucu 51 kişinin öldüğü, kurtarılan 4 kişinin hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Caminando Fronteras adlı sivil toplum kuruluşunun (STK) temsilcilerinden Helena Maleno, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kanarya Adaları'na doğru giderken batan bir bot 51 mültecinin hayatına mal oldu" ifadesini kullandı.

AA'nın aktardığına göre Maleno, botun Fas'ın güneyindeki Tan Tan kenti kıyılarından yola çıktığını ve ölen 51 kişiden 11'inin kadın, 3'ünün çocuk olduğunu belirtti. İspanya Başbakan Yardımcısı ve Çalışma Bakanı Yolanda Diaz, 51 mültecinin hayatını kaybetmesinden dolayı üzüntü duyduğunu belirten ve AB'nin mülteci konusunda bir politika uygulamasının zorunlu olduğunu ifade eden bir mesaj yayımladı.

Kanarya Adaları'nın 80 mil kadar açığında 22 Haziran'da da mültecileri taşıyan tekne batmış, 39 mülteci hayatını kaybetmişti.