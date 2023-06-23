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23 Haz 2023 09:48

Tunus'ta 48 saatte 3 göçmen teknesi battı: 3 ölü, 12 kayıp

Tunus'ta 48 saatte 3 göçmen teknesi battı: 3 ölü, 12 kayıp

Tunus'un güney kıyılarında Avrupa'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan 3 teknenin batması sonucu 2'si bebek 3 kişi öldü, 12 kişi ise kayboldu.

Tunus'un güneyinde yer alan Sfaks kentindeki Birinci Asliye Mahkemesi Sözcüsü Fevzi el-Mesmudi, yerel medya mensuplarına yaptığı açıklamada, son 48 saatte Sfaks kenti açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan 3 teknenin battığını belirtti.

Batan teknelerden denize düşen 152 kişinin kurtarıldığını aktaran Mesmudi, 2'si bebek 3 kişinin cesedine ulaştıklarını, kayıp 12 kişi için ise arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Tunus'ta nisan ayında artan düzensiz göç girişimlerinde tekneleri alabora olan toplam 210 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Tunus'a geliyor.

Uzun yıllar Tunus'ta göçmen mahallelerinde yaşayan Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

Kaynak: Yeniçağ

News Code 1910024

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