UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya

UEFA Uluslar Ligi finalinde Hırvatistan ve İspanya, Hollanda'da karşı karşıya geldi.

Mücadelenin normal süresi golsüz eşitlikle tamamlanırken uzatma bölümüne geçildi.

Karşılaşmanın her iki uzatma bölümünde de gol sesi çıkmazken ve şampiyonu penaltı atışları belirledi.

Penaltı atışlarında rakibine 5-4'lük üstünlük kuran İspanya üçüncü kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

Hırvatistan'da Vlasic, Brozovic, Modric, ve Perisic penatılarda ağları havalandırırken Majer ve Petkovic Unai Simon'u geçemedi. İspanya'da ise Joselu, Rodri, Merino, Asensio penaltıda golü bulurken Laporte direğe takıldı. Dani Carvajal ise kaydettiği golle İspanya'ya kupayı getirdi.

Böylece İspanya, UEFA Uluslar Ligi'nde ilk kez şampiyon oldu. Bu yıl üçüncü kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde daha önce Portekiz ve Fransa şampiyonluğa ulaşmıştı.

UEFA Uluslar Ligi'ndeki 3.'lük maçında ise İtalya, Hollanda'yı 3-2 mağlup etti.

Kaynak: NTV