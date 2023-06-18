Şam hükümetinden AB'nin Suriye Konferansı'na tepki

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin Brüksel’de düzenlenen konferansın dışında tutulması Avrupa Birliği'nin (AB) eski tutumlarının devamı olarak nitelendirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa Birliği, Brüksel’deki genel merkezinde düzenlenen ve ağırlıklı olarak Suriye’ye ayrılmış konferans, Suriye devletini dışlamayı tercih etti. Bu da Suriye halkının maruz kaldığı ve Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği tarafından empoze edilen insanlık dışı ve ahlak dışı zorlayıcı önlemlerin bir sonucu olarak iflas etmiş hedef ve politikalarının gerçeğini ortaya çıkarmamak içindir.

Görüşmeyi düzenleyenler, mültecilerin anavatanlarına dönmelerine izin verilmemesi, terör ve deprem mağdurlarına insani yardım yapılmaması talebiyle, Suriye’ye karşı komplolarını sürdüren, halkının iradesine ve hayati çıkarlarına karşı duran 'IŞİD' ve 'Nusra Cephesi' ve diğer terör örgütleriyle ittifak halindeki yozlaşmış araçlarını paylaşmakla yetindiler.

Paralı askerlere ve teröristlere göğüs geren Suriye, bugün zaferlerini pekiştirmek ve kendisine yönelik ekonomik ambargonun sonuçlarını aşmak için Arap kardeşleri, dostları ve dünyadaki tüm iyi güçlerle birlikte çalışmaya kararlıdır."

Kaynak: SANA