ABD'den Suriye ve Irak'a 2 bin 500 asker gönderme kararı

Geçtiğimiz hafta düzenlenen NATO Zirvesi'nde, birlik tarihinde ilk defa terörle mücadele koordinatörlüğü kurulacağını açıklanmış, terörle mücadelede Türkiye'ye tam destek verileceği taahhüt edilmişti.

Zirvede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bazı müttefiklerimizin bilhassa PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG ile kurdukları çarpık ilişki, ittifakın birlik ve bütünlüğüne zarar veriyor" sözleriyle ABD'yi eleştirmiş ve "Müttefiklerimizden teröre karşı net bir tavır bekliyoruz" demişti. Aradan bir hafta geçmeden ABD'nin PKK'ya destek için bölgeye yığınak yapması, Washington'ın teröre verdiği desteği bir kez daha gözler önüne serdi.

ABD kaynaklı ABC televizyonu ve Seven News Network'ün haberine göre, eğitimleri tamamlanan 2 bin 500 ABD askeri, Suriye ve Irak'ta görev yapmak üzere bölgeye sevk edilecek. 10. Dağ Tümeni 2. Tugay Muharabe Timi'nde görev alan askerler için 14 Temmuz'da tören düzenlendi. Timin eğitiminden sorumlu Albay Matthew Braman, askerlerinin Suriye'de görev alan Birleşik Ortak Görev Gücü'ne (CJTF) dahil olacağını kaydetti. Haberde 2 bin 500 askerin temmuz sonunda bölgeye intikal edeceği ve en az 9 ay görev alacağı kaydedildi. ABD, CJTF vasıtasıyla, PKK'nın Suriye kolu olan YPG/PYD'nin bölgede gayriresmi olarak güvenliğini sağlıyor. IŞİD'le mücadele için kurulan CJTF bünyesinde ABD kuvvetleri, YPG hücreleri ile tatbikatlar düzenliyor, terör örgütünü askeri teçhizat ve mühimmat vererek destekliyor.

Kaynak: Haber7