Reisi, Sırbistan Meclis Başkanı’nı kabul etti

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran’ı ziyaret een Sırbistan Meclis Başkanı Vladimir Orliç ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Reisi, İran-Sırbistan ilişkilerinin, özellikle ekonomik ve ticari alanlarda daha fazla geliştirilmesi gerektiğini belirterek, İran ve Sırbistan ortak komisyonunda iki ülkenin kapasitelerinin ve ilişkilerin geliştirilmesi için mekanizmaların belirlenmesi gereğine vurgu yaptı.

İran'ın Balkan bölgesinde barış, istikrar ve huzuru desteklediğine vurgu yapan Reisi, İran'ın bu bölge ülkeleriyle ilişkilerini geliştirme önünde bir engel görmediğini belirterek, “Emperyalizm sistemi, diğer hükümetlerle olan ilişkilerini sadece kendi çıkarlarını gözeterek düzenler ve ülkelerin liderlerinin onların yıkıcı etkilerini önlemek konusunda dikkatli olmaları gerekiyor” dedi.

Eperyalizm sisteminin İran milletine yönelik yaptırımlarının skandal bir şekilde başarısız olduğuna atıfta bulunarak Reisi, “İran milleti yalnızca yaptırımlar ve baskılarla durdurulmadı, aynı zamanda bu tehditler, özellikle farklı ülkelerle işbirliğini derinleştirmeye yardımcı olabilecek çeşitli teknoloji alanlarında büyüme ve ilerleme için birçok fırsat yarattı” ifadelerinde bulundu.

Sırbistan Meclis Başkanı Vladimir Orliç de ülkesinin cumhurbaşkanının selamlarını Cumhurbaşkanı Reisi’ye ileterek, Balkan bölgesindeki son gelişmelere ilişkin birr apor sundu.

Vladimir Orliç ayrıca, İran'a bu bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına verdiği destek için teşekkür etti.

Orliç, ülkesinin özellikle sanayi ve tarım sektörlerinde, İran ile ticari ilişkilerini geliştirmekten yana olduğunu vurguladı.