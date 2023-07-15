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15 Tem 2023 12:48

Pakistan askeri heyetinden Tahran'a ziyaret

Pakistan askeri heyetinden Tahran'a ziyaret

Pakistan Ordu Komutanı Seyyid Asım Münir beraberindeki heyetle birlikte, Tahran'da temaslarda bulundu.

Pakistan Ordu Komutanı Seyyid Asım Münir ile beraberindeki heyet Tahran temasları kapsamında İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile görüştü.

Görüşmede askeri, eğitim, savunma ve güvenlik işbirliğini geliştirme yolları ele alındı.

Tümgeneral Bagheri, iki komşu ülke İran ve Pakistan'ın tarihi geçmişinin çeşitli alanlarda karşılıklı ilişkilerin gelişmesine katkı sağladığını söyledi.

Pakistan Ordu Komutanı Asım diğer İranlı yetkililerle de bir araya gelecek.

News Code 1910409

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