Pakistan askeri heyetinden Tahran'a ziyaret

Pakistan Ordu Komutanı Seyyid Asım Münir ile beraberindeki heyet Tahran temasları kapsamında İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile görüştü.

Görüşmede askeri, eğitim, savunma ve güvenlik işbirliğini geliştirme yolları ele alındı.

Tümgeneral Bagheri, iki komşu ülke İran ve Pakistan'ın tarihi geçmişinin çeşitli alanlarda karşılıklı ilişkilerin gelişmesine katkı sağladığını söyledi.

Pakistan Ordu Komutanı Asım diğer İranlı yetkililerle de bir araya gelecek.