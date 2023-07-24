İran'da 6 eyalette terör operasyonu

İran'ın 6 eyaletinde yapılan başarılı operasyonlarda Siyonist Rejim için çalışan bir terör şebekesi çökertildi.

İran İstihbarat Bakanlığından yapılan açıklamada, ''Tahran, Kirman, İsfahan, Kürdistan, Kohgiluye-Buyer Ahmed ve Mazenderan eyaletlerinde sabotaj eylemi hazırlığı yapan bir terör şebekesinin üyeleri istibaratçılar tarafından tespit edilerek yakalandı.'' ifadesine yer verildi.

Bu terör çetesinin işgalci Tel Aviv rejiminin casusluk servislerine hizmet eden Danimarka ve Hollanda'da konuşlu terör örgütleri tarafından donatılıp finanse edildiği kaydedilen açıklamada, başarılı operasyonlarda 43 el yapımı bomba ve silah ele geçirildiği ifade edildi.

İstihbarat Bakanlığı söz konusu terör çetesinin Şehit General Kasım Süleymani mezarı ve Muharrem törenlerine yönelik saldırı planı hazırladığını bildirdi.