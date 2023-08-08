İran Meclis heyeti Şam'da

Al-Vatan gazetesine göre, İran İslami Şura Meclisi’nden bir heyet Suriyeli yetkililerle görüşmek üzere dün Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Vahid Celalzade’nin başkanlığında Şam’a gitti.

İran heyeti üç gün sürecek Şam ziyareti sırasında Suriye Başbakanı Hüseyin Arnus, Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ve Meclis Başkanı Hamude Sabbağ ile bir araya gelecek.

İranlı ve Suiyeli yetkililer bu görüşmelerde ortak meseleler ve parlamento işbirliğinin güçlendirme yollarını ele alacak.