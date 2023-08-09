Reisi, Vietnam Meclis heyetini kabul etti

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, resmi temaslar kapsamında Tahran'a gelen Vietnam Ulusal Meclisi Başkanı Vuong Dinh Hueb ile dün akşam bir araya geldi.

İran ve Vietnam'ın 50 yıllık diplomatik ilişkilerine değinen Cumhurbaşkanı Reisi bağımsızlık peşinde olmak ve hak aramanın iki ülke halkının ortak özelliği olduğunu söyledi.

Reisi, "İran ve Vietnam arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler diplomasi alanında olan ilişkilerimiz kadar henüz geliştirilmemiş. sizin Tahran ziyaretiniz sadece parlamenter alanında değil iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesinde bir dönüm noktası olabilir" dedi.

İran Cumhurbaşkanı sözlerinin devamında "İki ülke ilişkilerinin gelişmesi bazı devletler için hoş olmayan bir gelişme olabilir ama önemli olan iki ülkenin ve iki milletin çıkarlarını güvence altına almaktır" ifadesini kullandı.

Vietnam Başbakanı ve Cumhurbaşkanının selamını ileten Dinh Hueb ise İran ve Vietnam arasında ekonomi, ticari ve eğitim gibi alanlarda önemli anlaşmalar yapıldığını ve Vietnam hükümetinin İran ile ilişkilerini güçlendirmek istediğini belirtti.