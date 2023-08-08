Emir Abdullahiyan, Güney Afrika'ya gidecek

İran-BRICS konferansı sırasında konuşan Güney Afrika temsilcisi Anil Sooklal, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın Güney Afrika'yı ziyaret edeceğini açıkladı.

Sooklal, "Ağustos ayında Güney Afrika'da 15. İran-Güney Afrika Karma Ekonomik Komisyonu toplantımız var ve Sayın Emir Abdullahiyan bu program için Güney Afrika'ya gelecek. İran cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi de Güney Afrika'daki BRICS zirvesine katılma davetini kabul etti. Büyük ihtimalle katılacak" dedi.

Bu yıl 15. BRICS Liderler Zirvesi Güney Afrika’nın Johannesburg knetinde gerçekleştirilecek.

Emir Abdullahiyan, Haziran ayında Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town kentinde düzenlenen BRICS Dostları Toplantısına katılmıştı.

Brezilya, Rusya, Çin, Hindistan ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS ülkeler grubu, üyeler arasında siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliğini amaçlıyor.

BRICS ülkelerinin toplam gayrisafi yurt içi hasılası (GSYİH), küresel hasılanın yüzde 30'undan fazlasını oluşturuyor.

Güney Afrika'nın BRICS Büyükelçisi Anil Sooklal daha önce yaptığı basın açıklamasında, 13 ülkenin BRICS'e üyelik için resmi başvuruda bulunduğunu, 6 ülkenin de gayriresmi şekilde taleplerini ilettiklerini duyurmuştu.

Buna göre üyelik talebinde bulunan ülkeler arasında İran, Suudi Arabistan, Endonezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır ve Cezayir de yer alıyor.