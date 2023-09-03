Afganistan'ın demiryolu ağı İran'ın Çabahar limanına bağlanacak

Afganistan Demiryolu Dairesi Başkanı, sosyal medya X'ten yaptığı açıklamada, ülkesinin demiryolu ağının, Zahidan demiryolu aracılığıyla Çabahar limanına bağlanacağını duyurdu.

Afganistan Demiryolları Sözcüsü Abdul Sami Durrani de "Bu projenin büyük bir kısmı tamamlandı. Demiryolunun Çabahar limanına bağlanması ülkenin ekonomi ve kalkınması için olumlu bir etkisi olacaktır." dedi.

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Belucistan eyaletinde yer alan Çabahar limanı, konumu itibariyle, Orta Asya ve Afganistan gibi ülkelerin ürünlerinin dünya piyasalarına açılması için çok büyük öneme haizdir.

ABD, İran'a uygulanan yeni yaptırımlardan Afganistan'ın petrol ithalatının yapıldığı Çabahar limanını muaf tutmuştu.