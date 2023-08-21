İran ve Malezya arasında mahkum anlaşması

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan resmi temaslar kapsamında Tahran'da bulunan Malezya Dışişleri Bakanı Zambry Abdul Kadir ile bir araya geldi. İki bakan görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Emir Abdullahiyan, "İslam dünyasındaki son gelişmelerle ve Kuala Lumpur'un Asya kıtası ve İslam ülkelerindeki konumu dikkate alınarak aramızda önemli görüşmeler yapıldı. Filistin konusunda da ortak görüşlere sahibiz" dedi.

Emir Abdullahiyan sözlerinin devamında "İki ülkenin ortak komisyonunun yakın zamanda Tahran'da yapılması konusunda mutabık kaldık. İran İletişim Bakanı İsa Zarepur, bu toplantıya başkanlık yapacak" ifadesini kullandı.

İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığa da değinen İran Dışişleri Bakanı "Görüşmede İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlık kınandı. Danimarka ve İsveç’in, Avrupa'da aşırılığın gelişmesinden ciddi şekilde endişe duyması gerekiyor. İslam İşbirliği Konseyi dışişleri bakanlarının toplantısında alınan karara göre İslam ülkelerinin de İsveç mallarının boykot edilmesi gündemde " açıklamasını yaptı.

"Batı Asya ve Fars Körfezi bölgesinde yeni bir döneme şahit oluyoruz" diyen Bakan Emir Abdullahiyan "Bugün bölge ülkelerinin liderleri güvenliği sağlamaya daha çok önem veriyor ve biz de herkes için güvenlik ve kalkınmanın sağlanmasını istiyoruz. Siyonist Rejim bölgedeki tek işgalcı rejimdir. İslami ülkelerin işbirliği ile Filistin'i daha güçlü bir şekilde desteklemeyi temenni ediyorum" diye konuştu.

''Malezya ile suçluların iadesi ve mahkumların takası konusunda anlaştık.'' diyen Emir Abdullahiyan, iki ülke arasında kadın mahkum takasının yakında gerçekleşeceğini duyurdu.