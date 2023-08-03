İran, Ain al-Hilweh kampındaki çatışmaların sona ermesini istedi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Lübnan’daki en büyük Filistin Mülteci Kampı Ain al-Hilweh kampında başlayan ve Filistinlinin ölümüne ve yaralanmasına ve önemli sayıda Filistinlinin yeniden yerinden edilmesine yol açan çatışmaların devamından endişe duyduğunu açıkladı.

Kenani, Ain al-Hilweh kampındaki çatışmaların tamamen durdurulması ve tüm tarafların ateşkes ve barışa bağlı kalması gerektiğini vurguladı.

Kenani, Filistin halkı ve gruplarının uyanıklıkla Filistin halkının tüm sorunlarının, bölgedeki istikrarsızlık ve huzursuzluğun kaynağı olan Siyonist rejime karşı tüm gücünü ve imkanlarını seferber ederek, işgalin tamamen ortadan kaldırılması ve tüm Filistinli mültecilerin anavatanlarına dönüşü ve bağımsız bir hükümetin kurulması için zemin hazırlama gerektiğine vurgu yaptı.