Irak'ta İranlı Erbain ziyaretçileri taşıyan minibüs devrildi

Irak'ın Basra vilayetindeki Remile bölgesinde İranlı Erbain ziyaretçilerinin bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Olaya ilişkin açıklamada bulunan Abadan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Başhekim ve Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Dr. Seyyid Nader Nakibi, yaralıların İran'ın Hürremşehr kentinin Valiasr Hastanesine getirildiğini duyurdu.

Safer ayının 20'sinde Kerbela'da her yıl İmam Hüseyin (a.s) ve sadık yarenlerinin şehadetlerinin 40'ı için düzenlenen merasim milyonlarca yerli ve yabancı ziyaretçi eşliğinde yapılmaktadır. Her yıl bu günün arifesinde, Irak'ın sınırları dünyanın farklı ülkelerinden Kerbela'ya gelen ziyaretçilerle doludur. Iraklı ziyaretçiler de ülkenin farklı noktalarından İmam Hüseyin'in (as) türbesine yürümektedirler.

Erbain yürüyüşü ne zaman başlıyor?

Birçok ziyaretçi Safer ayının16'sından (bu sene 2 Eylül) itibaren yürüyüşlerine başlıyor ama bu törenin rotası Safer'in ilk gününden (18 Ağustos) itibaren Ehlibeyt dostlarına açıldı.