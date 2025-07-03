Bekayi: Amerikalılar diplomasiye sadakatlerini göstermelidir

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Sky News kanalına verdiği röportajda, son gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bekayi, ABD’nin İran’a yönelik politikalarını eleştirerek, “Amerikalılar diplomasiyi gerçekten benimsediklerini göstermelidir. Diplomasi, İran’a karşı bir psikolojik savaş aracı olarak kullanılmamalıdır,” dedi.

İranlı sözcü, özellikle son 12 gün içinde İran’a karşı İsrail ve ABD tarafından gerçekleştirilen saldırıları “haksız ve sebepsiz bir saldırı” olarak nitelendirdi.

Bekayi, “Bu 12 günlük vahşi savaşta yaklaşık bin İran vatandaşı hayatını kaybetti. İran’ın nükleer tesisleri ciddi şekilde zarar gördü,” ifadelerini kullandı.

Bekayi, ABD Savunma Bakanlığı’nın İran’ın nükleer programını yok etme konusundaki yetersizliğini kabul etmesiyle ilgili olarak, “Öncelikle yaşanan gelişmeleri doğru anlamak gerekiyor. Bu açık bir saldırganlıktı,” dedi.

İran’ın nükleer tesislerinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın en sıkı denetiminde olduğunu vurgulayan Bekayi, nükleer faaliyetlerin şeffaflık içinde yürütüldüğünü belirtti.

Gelecekte İran ile ABD arasında müzakerelerin yeniden başlayıp başlamayacağına dair soruya ise şöyle yanıt verdi:

“ABD ile dolaylı temaslar var. İran Dışişleri Bakanı Umman, Katar ve diğer bazı ülkelerle görüşmelerde bulunuyor. Diplomasi hiçbir zaman sona ermez.”

Bekayi ayrıca İsrail’in İran’a yeni bir saldırı düzenleme olasılığına da değinerek, “İran’ın güçlü askeri kapasitesi, her türlü maceraperest girişime karşı hazırdır. Her türlü saldırıya güçlü şekilde karşılık vereceğimizi gösterdik. Ülkemizin onuru ve toprak bütünlüğü kırmızı çizgimizdir,” ifadelerini kullandı.