Erakçi’den AB Dış Politika sorumlusunun son açıklamalarına yanıt

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi’nin son açıklamalarına bir mesajla yanıt verdi.

Erakçi yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Eğer Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP/JCPOA) Ortak Komisyonu Koordinatörü, olası herhangi bir müzakerenin amacının İran’ın nükleer programına son vermek olduğunu düşünüyorsa, bu şu anlama gelir:

Sayın Kaja Kallas (AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi), Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’nın (NPT) tüm üye ülkelere barışçıl amaçlarla nükleer teknoloji geliştirme, araştırma yapma ve kullanma hakkını açıkça tanıyan hükümlerini göz ardı etmektedir.

BM Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararı ve KOEP’in kendisi, artık resmi koordinatör için herhangi bir geçerlilik taşımamakta; dolayısıyla, sözde ‘snapback’ mekanizması da temelsiz ve geçersizdir.

Avrupa Birliği’nin, üye ülkelerinin ve aynı zamanda Birleşik Krallık’ın gelecekteki herhangi bir müzakereye katılımı ve rolü, bu durumda alakasız ve dolayısıyla anlamsız hale gelir.”

