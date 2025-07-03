Suudi Arabistan’da ilk THAAD füze savunma sistemi faaliyete geçti

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ABD üretimi THAAD (Yüksek İrtifa Alan Savunması) füze savunma sisteminin ilk biriminin ülkede faaliyete geçtiğini duyurdu.

Bu sistem, kısa ve orta menzilli balistik füzeleri önlemek amacıyla kullanılmakta.

Sistemin faaliyete geçmesi, Cidde eyaletindeki Hava Savunma Kuvvetleri Araştırma Merkezi’nde düzenlenen törenle ve eğitim programlarının tamamlanmasının ardından gerçekleştirildi.

Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bu adımın Suudi Arabistan hava kuvvetlerinin güçlendirilmesi ve stratejik bölgelerin korunması amacıyla atıldığı vurgulandı.

Öte yandan, Amerikan Newsweek dergisi, İsrail rejiminin İran ve Yemen’den gelen füze saldırılarına karşı kullandığı THAAD sisteminin birçok durumda bu füzeleri engelleyemediğini rapor etti.

Dergi ayrıca, ABD’nin son dönemde Tel Aviv’e verdiği destek çerçevesinde, füze saldırılarına karşı koymak için küresel THAAD füze stoğunun yaklaşık yüzde yirmisini kullandığını açıkladı.

Newsweek, İsrail’in savunma sistemlerinin THAAD da dahil olmak üzere Yemen, İran ve diğer cephelerden gelen yoğun saldırılar karşısında ciddi baskı altında kaldığını ve bu sistemlerin etkinliğinin sorgulandığını belirtti.

