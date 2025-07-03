Tahran: Uranyum zenginleştirmeye devam edeceğiz

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Ravançi, ABD’nin nükleer tesislere yönelik saldırılarına rağmen Tahran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinden vazgeçmeyeceğini açıkladı.

Taht Ravançi, NBC News’e verdiği röportajda, “İran’ın zenginleştirme politikası değişmemiştir. Bu bizim yasal hakkımızdır ve kendi topraklarımızda yürütülmektedir,” ifadelerini kullandı.

Tahran’ın saldırılara rağmen diplomasiden tamamen kopmadığını belirten yetkili, “Biz intikam arayışında değiliz. Ancak ABD, askeri müdahaleden kaçınacağına dair güvence vermelidir. Bu, yeni bir müzakere turu için ön şarttır,” dedi.

İranlı yetkili ayrıca, zenginleştirme faaliyetlerinin barışçıl amaçlar taşıdığını ve askeri yönelim olmadığını vurgulayarak, “Programımızın kapsamı, seviyesi ve kapasitesi konusunda diyaloğa açığız,” açıklamasını yaptı.