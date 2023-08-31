Çin: ABD, dünyanın en büyük nükleer tehdidi

ABD Strateji Komutanlığı, Çin'in nükleer kapasitesinin artmasından endişelendiklerini belirtmişti.

Wu, ABD'nin bu ifadesini eski bir senaryo olarak gördüğünü ve ABD'nin kendi nükleer kapasitesini artırmak için Çin'i nükleer bir tehdit olarak öne sürdüğünü kaydetti.

Aslında dünyadaki en büyük nükleer tehdidin ABD olduğuna dikkat çeken Wu, ABD'nin en gelişmiş nükleer silahlara sahip olduğunu ve bu silahları ilk kullanan taraf olma politikası izlediğini hatırlattı. Wu, "ABD'ye tavsiyemiz, yanıltıcı 'Çin nükleer tehdidi' senaryosunu kışkırtmaktan vazgeçip İngiltere ve Avustralya arasındaki denizaltı işbirliğini durdurması ve Japonya'nın radyoaktif atık su tahliyesine dikkat etmesidir." dedi. Wu ayrıca, Çin'in savunma odaklı bir nükleer strateji izlediğini, nükleer silahı ilk kullanan taraf olmama ve silah yarışına girmeme politikasına bağlı kaldığını ifade etti.

Sözcü Wu, nükleer silah sahibi olmayan ülke ve bölgelere karşı nükleer silah kullanmayacaklarına veya tehdit etmeyeceklerine dair taahhütlerini tekrarladı.

Kaynak: CRI Türkçe