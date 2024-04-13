Antalya Valiliği'nden teleferik kazasına ilişkin açıklama

Valilikten yapılan açıklamada, 07.00 itibarıyla 96 vatandaşın ekiplerce tahliye edildiği belirtildi.
Açıklamada, havada asılı bulunan 9 kabinde tahliye çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
Öte yandan, kabinden kurtarılarak helikopterle Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen vatandaşlardan Baki Deraş, gazetecilere, 10 saate yakın mahsur kaldığını belirterek, "Her şey güzel geçti. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde devrilen teleferik direğine çarpan kabininin parçalanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si çocuk 7 kişi yaralanmıştı.
Kurtarılan kişi sayısını 98'e yükseldi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı X'ten 07.15' itibarıyla kurtarılan kişi sayısının 98'e yükseldiğini duyurdu.
Asılı kalan 15 kabindeki 98 kişi başarıyla tahliye edildiğini aktaran Yerlikaya, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 4 helikopter kurtarma çalışmalarında aktif olarak görev yaptığını dile getirdi.
Yerlikaya kurtarma çalışmalarında 543 arama kurtarma personeli, 7 helikopter, 1 askeri kargo uçağı, 108 araç ve 6 ambulans drone’un görev yaptığını dile getirdi.
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