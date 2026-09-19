F-35'lerin gizli parçaları ortadan kayboldu: İzler Hong Kong'a çıktı

Politico'nun aktardığına göre, ABD Kongresi, Avustralya'dan bakım ve onarım amacıyla ABD'ye gönderilen F-35 savaş uçaklarına ait yedek parçaların sevkiyat güzergâhının değiştirilmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

Habere göre söz konusu yedek parçalar, beklenmedik şekilde Çin'e bağlı Hong Kong'da ortaya çıktı. Parçaların geçen yaz ABD'ye gönderildiği sırada sevkiyat sürecinde bir sorun yaşandığı belirtildi.

Konu hakkında bilgi sahibi kaynaklar, şu anda nerede olduğu bilinmeyen sevkiyattaki parçalar arasında gizli teknoloji içeren kokpit kanopilerinin de bulunduğunu bildirdi.

F-35 savaş uçaklarının üreticisi Lockheed Martin ise güvenlik gerekçesiyle söz konusu sevkiyata ilişkin bilgileri açıklayamayacağını duyurdu.

ABD hükümeti tarafından 2023 yılında yayımlanan bir raporda da son beş yıl içinde F-35'lere ait 1 milyondan fazla yedek parçanın kaybolduğu ve bu parçaların toplam değerinin on milyonlarca doları bulduğu belirtilmişti.