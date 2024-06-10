Bakıri Rusya ziyaretinde BRICS toplantısına katıldı

Rusya'yı ziyaret eden İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Nijniy Novgorod şehrinde düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı.

İki gün sürecek toplantının ilk gününde BRICS ülkelerinin dışişleri bakanları bir araya gelecek. Toplantı, ikinci gün BRICS üyesi olmayan ülkelerden bakanların katılımıyla genişletilmiş formatta devam edecek.

Toplantıda BRICS bünyesindeki işbirliği, küresel ve bölgesel meseleler ile birliğin gelişmekte olan ülkelerle diyaloğuyla ilgili konular ele alınacak.

BRICS'in oluşumu

Haziran 2006'da St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin'in bir araya gelmesiyle kurulan BRICS, 2010'da Güney Afrika'nın, 2024'te de Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) katılımıyla çok uluslu bir yapı haline geldi.

30 ülkenin daha katılmaya hazır olduğu BRICS, küresel ekonomide önemli konuma sahip ve dünya düzeninde alternatif birlik olma yolunda ilerliyor.

Ekonomi ağırlıklı BRICS, gelişmekte olan ve ABD başta gelmek üzere Batılı ülkelerin hakimiyetine direnç gösteren devletlere uluslararası konularda daha fazla temsil ve söz hakkının verilmesi hedefini de güdüyor.

BRICS kapsamında 2009'dan bu yana çeşitli seviyelerde toplantılar düzenleniyor.

Dönem başkanlığını üstlenen Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da ekim ayında BRICS zirvesi gerçekleştirilecek.

Ayrıca, BRICS'e ilişkin 10. Primakov Okumaları Uluslararası Forumu, başkent Moskova'da 25-26 Haziran'da düzenlenecek. Çeşitli ülkelerden uzmanların yer alacağı foruma Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da katılması bekleniyor.