Bakıri Rusya ziyaretinde Lavrov ile görüştü

BRICS grubunun dışişleri bakanları düzeyindeki toplantılarına katılmak üzere Rusya'ya giden İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ikili görüşmeler gerçekleştiriyor.

Bakıri, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Rusya'nın Nijniy Novgorod şehrinde Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

Lavrov görüşmede, helikopter kazasında şehit olan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için taziye dileğinde bulunarak, Reisi ve Emir Abdullahiyan'ı ''yakın arkadaş ve ileri görüşlü şahsiyetler'' olarak nitelendirdi.

Bakıri de ''Rus milletinin İran'a gösterdiği dayanışma İran ile Rusya arasındaki köklü bağların bir işaretidir.'' dedi.

İranlı diplomat, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Danışmanı ve Yardımcısı Igor Levitin ve Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile de bir araya gelmişti.