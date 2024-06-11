Ali Bakıri, Brezilya Dışişleri Bakanı ile görüştü

BRICS grubunun dışişleri bakanları düzeyindeki toplantılarına katılmak üzere Rusya'ya giden İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakan Vekili Bakıri bu görüşmede, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin düzeyinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Brezilya ile ilişkilerimizi çok köklü ve ekonomik ve ticari fırsatların ötesinde buluyoruz” dedi.

Bakıri, “Hem İran hem de Brezilya, altyapısı ve temeli adalet olan, dünya halklarının barış, refah ve orantılı ilerlemeden yararlandığı, terörün, yaptırımların ve savaşın söz edilmediği bir dünya inşa etmeye çalışıyorlar” ifadesini kullandı.

Bakıri, “Batılılar, dünyada istikrar ve güvenliğin yaygınlaştırılması amacıyla oluşturulan Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi gibi uluslararası mekanizmaları, gayri meşru çıkarlarını güvence altına almanın bir aracı haline getirdiler. Bugün, bu mekanizmalara rağmen Gazze halkı sekiz ayı aşkın bir süredir en kötü koşullarda bulunuyor ve tek taraflılar suçluları ve işgalcileri desteklemektedir” ifadelerinde bulundu.

İran'ın çeşitli alanlarda iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek için ciddi kararlılığını vurgulayan Bakıri, “Bu yolda İran ve Brezilya birbirleri için istikrarlı ortaklar olacaktır” dedi.

Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira da ükesinin cumhurbaşkanının, Tahran ve Brezilya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve genişletilmesinden yana olduğunu belirterek, BRICS de dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası arenalarda ve mekanizmalarda daha fazla koordinasyonun sürdürülmesine vurgu yaptı.

Ülkesinin Gazze halkını savunma konusundaki yaklaşımını açıklayan Mauro Vieira Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'ndaki girişimini desteklediklerini belirterek, Brezilya’nı Filistin halkını desteklemek için uluslararası alanlarda işbirliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.