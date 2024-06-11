Bakıri'nin Rusya temasları sürüyor

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, BRICS üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere gittiği Rusya’da Kazakistan Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile bir araya geldi.

Görüşmede iki ülkeyi ilgilendiren ikili ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri bu görüşmede Şehit Reisi’nin görevinin başından itibaren istikrar, barış ve sürdürülebilir güvenliğin tesisi için dış politikaya ve dünyanın farklı ülkeleriyle etkileşime büyük önem verdiğini söyledi.

Bakıri, “Bugün bölge ülkeleri arasındaki dayanışma ve kardeşlik geçmişe göre daha fazla. Bölge ülkeleri ne kadar yakın bağlara sahip olursa bölgenin o kadar güvenli ve istikrarlı olacağına inanıyoruz” dedi.

Bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerdeki birçok fırsat ve zorluklara atıfta bulunan Bakıri, “Sorunlar, zorluklar ve anlaşmazlıkların başarılı bir şekilde üstesinden gelmek için diyaloğu her zaman aramızda bir prensip olarak tutmalıyız” ifadelerinde bulundu.

Siyonistlerin Gazze'de işlediği suç ve soykırımı bölgedeki en önemli tehdit olarak gören Bakıri, “Siyonistlerin tehdidiyle yüzleşmek ve Gazze'nin mazlum halkına yardım etmek hem insani hem de İslami bir görevdir; hem de bu doğrultuda bölgenin istikrarı ve güvenliği sağlanabilir " ifadesini kullandı.

Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ise, İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'nın şehadetinden dolayı İran halkı ve hükümetine taziyelerini yineledi.

Murat Nurtleu, "Tahran'la yakın işbirliği yapma konusunda kararlıyız ve bölgesel arenalarda birbirimizi destekleme konusunda iyi ortaklarız” dedi.

L.F