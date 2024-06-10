İran'dan BRICS'in önemine vurgu

Dönem başkanı Rusya'nın Nijniy Novgorod şehrinde düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı.

Toplantıda İran’ı temsil eden Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri bir konuşma gerçekleştirdi.

Bakıri’nin açıklamasının satır başları şöyle:

-BRICS'in genişletilmesi çok da uzak olmayan bir gelecekte kesinlikle olumlu sonuçlar verir.

-BRICS grubuna yeni üye olan İran İslam Cumhuriyeti, bu kurumun diplomatik, güvenlik, ekonomik, mali ve kültürel gibi temel yapılarında aktif olarak yer almayı amaçlıyor.

-Ortak irade ve işbirliği ve aynı zamanda kurumun gereksinimlerini ön planda tutarak BRICS grubunun temel hedeflerine ulaşmanın mümkün olacağına inanıyoruz.

-Yeni işbirliği ve hızlı büyüyen ekonomilerin koalisyonu alanında başarılı bir model haline gelen BRICS dünya çapında mümkün olduğunca rol oynamak istediğini gösteren bir gruptur.

-Dünyadaki mevcut adaletsiz sistemin düzeltilmesini amaçlayan BRICS, daha iyi bir dünya inşa etmek için değişimin temel çekirdeği ve itici gücü olabilir.

-Dünya ülkeleri ve kamuoyu BRICS grubunun dünya düzenini daha adil ve daha adaletli hale getirme konusunda başarılı bir sembol haline geldiğine inanıyor.

-ABD doları silah olarak kullanıyor. Bu nedenle BRICS grubunun ulusal para birimleriyle ticaret, dijital para kullanımı, ortak bankacılık platformları ve mesajlaşma uygulamaları kullanma ve yeni bankacılık mali sistemleri oluşturma gibi konulardaki faaliyetlerini hızlandırması gerektiğine inanıyoruz.

-BRICS üyesi ülkelere yönelik yasa dışı, tek taraflı ve baskıcı yaptırımların etkisiz hale getirilmesi için bu grubun başta finans, ticaret, yatırım, ulaşım, enerji, teknoloji ve inovasyon alanı olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliği yapması lazım.

- Siyonist İsrail’in işgal altındaki Filistin'de Gazze ve Refah halkına karşı işlediği suç ve soykırımın üzerinden aylar geçti ve ancak tüm dünya, Filistin’eki soykırım ve zorla göç felaketini izliyor.

- Dünya çapında yayılan İsrail karşıtı protestoları, Siyonist rejimi koşulsuz destekleyen Batı’nın insanlığa karşı tavır aldığını gösteriyor.

-BRICS grubu düzenlediği Gazze konulu zirve ve Batı Asya ve Kuzey Afrika Bakan Yardımcıları arasında yakın zamanda yapılan toplantıyla, uluslararası ve bölgesel güvenlik ve istikrara yönelik zorluklara ve tehditlere karşı daha etkili yanıtlar istediğini gösterdi.

-Bugünlerde Gazze ve Refah'ta yaşananlar Batı'nın uluslararası sisteminin adaletsizliğini açıkça ortaya sergiledi.

-İsrail rejimi katil ve mağdurun yerini değiştirmeye çalışıyor. Bu durumun devam etmesi hiç şüphesiz uluslararası barış ve güvenliği tehlikeye atmaktadır ve bunun çözümü için acilen harekete geçilmesi gerekmektedir.

-Bize göre işgal altındaki topraklarda "işgalin tamamen ortadan kaldırılması" ve "Siyonist Rejim’in nükleer silahtan arındırılması" meseleleri gerçekleşmeden Ortadoğu'da tam ve gerçek barış, istikrar ve güvenlik sağlanamaz.

-İran İslam Cumhuriyeti bölgesel istikrarın sağlanması konuusnda kararlıdır.

-İran olarak NPT Anlaşması ve Nükleer Koruma Önlemleri Anlaşması kapsamında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğimizi sürdürüyoruz.