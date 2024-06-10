Bakıri, Çin Dışişleri Bakanı ile görüştü

BRICS üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının toplantısına katılmak üzere Rusya’nın Nijniy Novgorod kentinde bulunan İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile bir araya geldi.

Görüşmede ikili ilişkiler ele alındı.